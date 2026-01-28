Conflavoro incontra il Questore Morelli e chiede alla Polizia di Stato una Presenza diffusa e più luce nelle periferie

Questa mattina a Rimini, Conflavoro Pmi ha incontrato il Questore Ivo Morelli. Durante l'incontro, hanno chiesto una presenza più forte delle forze dell’ordine nelle periferie e più luce nelle zone a rischio. L’incontro si è svolto in un clima aperto e cordiale, con un confronto diretto sulle problematiche della città.

Tra le proposte avanzate, è emersa l’idea di istituire presìdi dislocati sul territorio, anche non necessariamente fissi, che possano rappresentare un punto di riferimento visibile per cittadini e turisti Si è svolto nella mattinata di mercoledì un incontro istituzionale tra la delegazione di Conflavoro Pmi Rimini e il Questore Ivo Morelli che, come sottolinea una nota stampa, è stato “caratterizzato da un confronto aperto, costruttivo e approfondito sulle principali criticità e prospettive legate alla sicurezza e alla vivibilità del territorio”. La delegazione di Conflavoro era composta dal presidente Corrado Della Vista e dal suo vice Domenico Cimino, dalla presidente della delegazione di MIsano, Emanuela Tontini, e da Luca Romano, responsabile della Ristorazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Conflavoro Pmi Rimini

La Uil ha incontrato il nuovo questore di Rimini, Ivo Morelli, presso la sede della Questura.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Conflavoro Pmi Rimini

Sicurezza e territorio: Conflavoro PMI Rimini incontra il questore Ivo MorelliOggi, mercoledì 28 gennaio, svolto un incontro istituzionale tra la delegazione di Conflavoro PMI Rimini e il Questore della Provincia di Rimini, dottor Ivo ... chiamamicitta.it

Emergenza sicurezza a Salerno: la Fenailp incontra il Questore ConticchioAlla riunione hanno preso parte, in rappresentanza di Fenailp Salerno Città, Sabato Pecoraro, Presidente Provinciale, Sergio Casola, presidente del settore Artigianato, Davide Di Stefano, presidente d ... salernotoday.it

27 gennaio Giorno della Memoria Questa mattina il Dott.Ivo Morelli, Questore di Rimini, con una rappresentanza della Polizia di Stato, ha partecipato alle celebrazioni in commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Durante la cerimonia organizzata dall' Am facebook