Laura Masiello morta a 60 anni | addio alla storica giornalista sportiva Ansa il ricordo e i funerali a Napoli

Laura Masiello, giornalista sportiva di lunga data, è morta a 60 anni a causa di una grave malattia. La sua morte ha lasciato un vuoto nelle redazioni e tra gli appassionati di sport, che ricorderanno i suoi articoli e le sue inchieste approfondite. La notizia ha suscitato dolore tra chi ha lavorato con lei a Napoli, città dove si svolgevano molte delle sue attività giornalistiche. I funerali si terranno nella sua città natale, un momento di addio per una professionista apprezzata e stimata.

La scomparsa di una professionista che ha segnato per anni il lavoro quotidiano delle redazioni sportive ha colpito colleghi e lettori. Quando una morte arriva all’improvviso, soprattutto dopo una carriera costruita su rigore e dedizione, il vuoto che lascia diventa immediatamente percepibile: non solo per i traguardi raccontati, ma per la presenza costante dietro le notizie. Nel giornalismo, e in particolare nella cronaca sportiva, la passione è spesso una componente essenziale: accompagna turni serrati, verifiche, aggiornamenti e scadenze continue. È in questo contesto che si inserisce il percorso umano e professionale di chi, con precisione e continuità, contribuisce ogni giorno alla qualità dell’informazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Laura Masiello, la giornalista morta a 60 anni: la passione per lo sport, il Napoli e la malattia fulminante

Laura Masiello, la giornalista di 60 anni, è morta a causa di una malattia improvvisa che non le ha lasciato scampo.

