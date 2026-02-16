Laura Masiello morta a 60 anni | addio alla storica giornalista sportiva Ansa il ricordo e i funerali a Napoli

La scomparsa di una professionista che ha segnato per anni il lavoro quotidiano delle redazioni sportive ha colpito colleghi e lettori. Quando una morte arriva all’improvviso, soprattutto dopo una carriera costruita su rigore e dedizione, il vuoto che lascia diventa immediatamente percepibile: non solo per i traguardi raccontati, ma per la presenza costante dietro le notizie. Nel giornalismo, e in particolare nella cronaca sportiva, la passione è spesso una componente essenziale: accompagna turni serrati, verifiche, aggiornamenti e scadenze continue. È in questo contesto che si inserisce il percorso umano e professionale di chi, con precisione e continuità, contribuisce ogni giorno alla qualità dell’informazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Laura Masiello, la giornalista di 60 anni, è morta a causa di una malattia improvvisa che non le ha lasciato scampo.

