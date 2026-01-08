Lutto nel giornalismo italiano addio a una firma che ha attraversato i decenni

È deceduta a Roma, all’età di 84 anni, una figura storica del giornalismo italiano. Giornalista, scrittrice e saggista, ha contribuito a definire il panorama mediatico e a riflettere sui temi della politica e della condizione femminile nel corso dei decenni. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo dell’informazione e della cultura italiana.

Si è spenta a Roma, all’età di 84 anni, la giornalista, scrittrice e saggista che ha attraversato decenni di storia italiana lasciando un segno profondo nel racconto della politica e nella riflessione sulla condizione femminile. Firma di riferimento di Panorama e L’Espresso, è stata una voce autorevole e riconoscibile del giornalismo italiano, capace di coniugare rigore analitico e passione civile. Era nata a Parma il 16 luglio 1941 e proprio nella sua città natale si svolgeranno, in forma privata, i funerali. A darne notizia è stata la figlia Teresa, che in un necrologio diffuso e ripreso dall’Adnkronos ha ricordato la madre con parole dense di significato, definendola “giornalista libera, rigorosa, femminista, convinta e madre libera”, e salutandola “con infinito amore e gratitudine per la strada che ha aperto a lei e a tante altre donne”, un passaggio che restituisce non solo il profilo professionale, ma anche quello umano di una donna che ha fatto della libertà un principio guida. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

