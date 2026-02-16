Filograna e i sindacati annunciano un piano anti-crisi nel Salento, dopo che il mercato della moda di lusso ha registrato un calo evidente. La domanda dei clienti si riduce e le aziende devono smaltire scorte invendute, mentre la produzione rallenta. La crisi colpisce duramente i marchi internazionali, che cercano strategie per adattarsi alla situazione.

Domanda debole, magazzini da smaltire e produzione in calo. La crisi del lusso non si attenua e i global brand cercano il modo di riposizionarsi. Ma le perdite lievitano da tre anni e le imprese produttrici non riescono più a sostenerle. Ragion per cui, anche Green Seagull, gruppo che fa capo all’imprenditore Antonio Filograna Sergio, decide di avviare una riorganizzazione interna, che prevede anche una riduzione del personale. La scelta riguarda esclusivamente tre aziende della divisione calzaturiera: Leo Shoes, Antonio Filograna e Gold, tutte operative nel distretto di Casarano, "regno" per la produzione delle sneakers di lusso per conto dei brand più importanti del mondo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lusso, mercato della moda in calo. Filograna e i sindacati: «Ora il piano anti-crisi nel Salento»

La produzione industriale nella provincia ha registrato un calo dello 0,1% nel 2025 rispetto all’anno precedente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.