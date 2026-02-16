Lusso mercato della moda in calo Filograna e i sindacati | Ora il piano anti-crisi nel Salento
Filograna e i sindacati annunciano un piano anti-crisi nel Salento, dopo che il mercato della moda di lusso ha registrato un calo evidente. La domanda dei clienti si riduce e le aziende devono smaltire scorte invendute, mentre la produzione rallenta. La crisi colpisce duramente i marchi internazionali, che cercano strategie per adattarsi alla situazione.
Domanda debole, magazzini da smaltire e produzione in calo. La crisi del lusso non si attenua e i global brand cercano il modo di riposizionarsi. Ma le perdite lievitano da tre anni e le imprese produttrici non riescono più a sostenerle. Ragion per cui, anche Green Seagull, gruppo che fa capo all’imprenditore Antonio Filograna Sergio, decide di avviare una riorganizzazione interna, che prevede anche una riduzione del personale. La scelta riguarda esclusivamente tre aziende della divisione calzaturiera: Leo Shoes, Antonio Filograna e Gold, tutte operative nel distretto di Casarano, "regno" per la produzione delle sneakers di lusso per conto dei brand più importanti del mondo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
L’industria nel limbo. La produzione è in calo. E l’occupazione frena: "Pesa la crisi della moda"
La produzione industriale nella provincia ha registrato un calo dello 0,1% nel 2025 rispetto all’anno precedente.
Licenziamenti a Dsquared2, Yoox, Moschino: 300 lavoratori milanesi del lusso pagano la crisi della modaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: M&A Italia 2025: Moda, lusso e private equity spingono il deal making; Fusioni e acquisizioni in Italia a quota 85 miliardi: nel 2025 anno record per il lusso; Aspirazioni di lusso e fast fashion, chi guida il settore della moda a Bologna; M&A: banche, industria e PE trainano il dealmaking italiano nel 2025. Fermento nel lusso.
M&A Italia 2025: Moda, lusso e private equity spingono il deal makingNuovo report dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in collaborazione con Mergermarket: il valore delle operazioni di M&A ha raggiunto 85 miliardi di euro nel 2025, +20% rispetto ai 70,9 mi ... toplegal.it
Fusioni e acquisizioni in Italia a quota 85 miliardi: nel 2025 anno record per il lussoAndrea Giardino (Gpbl): «L’Italia resta un hub naturale per le operazioni nella moda e nel lusso, e ci aspettiamo che il trend di consolidamento e M&A si intensifichi ulteriormente nei prossimi anni» ... corriere.it
In Toscana il mercato del "lusso rurale" sta toccando livelli senza precedenti x.com
In Toscana il mercato del "lusso rurale" sta toccando livelli senza precedenti facebook