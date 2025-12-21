Licenziamenti a Dsquared2 Yoox Moschino | 300 lavoratori milanesi del lusso pagano la crisi della moda
A Natale i dipendenti di Bally, marchio di alta moda svizzero con sede in via Montenapoleone, potrebbero non ricevere la tredicesima. Anche le provvigioni sarebbero state bloccate. I lavoratori sono scontenti.A rischio 29 personeIn mancanza di un accordo, potrebbe partire lo stato di agitazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Yoox, sospesi i licenziamenti di 211 lavoratori
Leggi anche: Gruppo Aeffe in crisi, si rischiano "200 licenziamenti alla vigilia di Natale" per il marchio di Moschino e Alberta Ferretti
Yoox sospende i 211 licenziamenti per individuare soluzioni condivise con i sindacati - Yoox ha deciso di sospendere "con effetto immediato" la procedura di licenziamento collettivo che avrebbe coinvolto 211 dipendenti, con l'obiettivo dichiarato di "individuare soluzioni condivise con ... tg24.sky.it
***Yoox: Mimit, ritirati licenziamenti collettivi, esuberi scendono a 145 - Urso: "Vittoria per lavoratori, frutto di impegno costante" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com
Yoox annuncia licenziamenti, 211 dipendenti in esubero - porter, colosso dello shopping online, ha comunicato ieri ai sindacati l'avvio della procedura di licenziamento dichiarando 211 dipendenti in esubero sui 1. tg24.sky.it
Dsquared2: 29 licenziamenti inaccettabili alla sede di Milano. Il Movimento 5 Stelle Lombardia considera grave e inaccettabile la decisione dell’azienda di procedere con i licenziamenti, nonostante la totale chiusura a soluzioni alternative come gli ammortizza - facebook.com facebook
Dsquared2, licenziamento collettivo per 29 lavoratori: la protesta dei sindacati milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com
