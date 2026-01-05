La Reyer fa suo il derby contro Treviso | al Taliercio finisce 87-66

La Reyer Venezia ha inaugurato il 2026 nel campionato con una vittoria nel derby contro Treviso, conclusosi con il punteggio di 87-66. Al Taliercio, in un ambiente pieno e caloroso, gli orogranata hanno controllato la partita, confermando la loro superiorità contro la Nutribullet Treviso. Un risultato che rafforza la posizione della squadra nel campionato e mantiene alta l’attenzione dei tifosi.

Il 2026 in campionato della Reyer Venezia inizia con una bella vittoria. In un Taliercio sold out, nel derby più sentito, gli orogranata piegano 87-66 la resistenza della Nutribullet Treviso. Gli ospiti partono meglio (17-21 al 7'), ma la.

