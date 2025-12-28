L' Umana Reyer cade sul campo di Brescia | finisce 104-93

Nella tredicesima giornata di campionato, l'Umana Reyer è stata sconfitta sul campo della Germani Brescia con il risultato di 104-93. La squadra veneziana ha affrontato una partita difficile contro una delle prime in classifica, dimostrando impegno e determinazione. Nonostante lo sforzo, la Reyer ha dovuto acceptare la sconfitta, rimanendo alla ricerca di continuità e miglioramenti nel prosieguo della stagione.

Non riesce un'ennesima impresa all'Umana Reyer, che nella tredicesima giornata di campionato, sul campo della Germani Brescia (che si presentava da seconda in classifica) cede per 104-93. Nonostante i 34 punti da urlo di Wiltjer, i veneziani mostrano un'ormai nota debolezza difensiva e patiscono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - L'Umana Reyer cade sul campo di Brescia: finisce 104-93 Leggi anche: Basket femminile, netta sconfitta per l’Umana Reyer Venezia in Eurolega contro il Fenerbahce Leggi anche: Basket, serie A: Guerri Napoli ko con onore sul difficile campo dell’Umana Venezia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Napoli Basket cade a Venezia nonostante una prova coraggiosa e numerosi tentativi di rimonta. L'Umana Reyer cade sul campo di Brescia: finisce 104-93 - Nonostante uno straordinario terzo quarto e i 34 punti di Witjer, troppe disattenzioni difensive e un avvio da rivedere regalano la partita ai lombardi ... veneziatoday.it

