Sara Conti e Nicolò Macii, ex fidanzati, si sono incontrati di nuovo sul ghiaccio durante l’ultima gara, un fatto che ha sorpreso molti. La loro decisione di continuare a pattinare insieme ha attirato l’attenzione, anche perché si sono lasciati fuori dalla pista. Durante la competizione, Conti ha commentato con un sorriso:

Si sono lasciati fuori dalla pista. Sul ghiaccio, invece, non si sono mai separati. In uno sport in cui fiducia e sintonia valgono quasi più della tecnica, Sara Conti e Nicolò Macii hanno scelto di restare coppia sul ghiaccio anche dopo il 2023, quando si sono lasciati. Macii si sposa a fine agosto e Sara è tra gli invitati, insieme al pattinatore spagnolo Tim Dieck, suo nuovo fidanzato. Ma sono rimasti insieme a livello professionale per sognare una medaglia ai Giochi olimpici di Milano – Cortina. Una l’hanno già vinta: quella di bronzo nel team event. Stasera, 16 febbraio, sarà il momento del programma libero ma le speranze di podio sono poche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ultima gara della coppia Conti-Macii: i due ex fidanzati insieme sul ghiaccio. “Pensavo fosse un po’ più sul pezzo”

