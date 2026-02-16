L’ultima gara della coppia Conti-Macii | i due ex fidanzati insieme sul ghiaccio Pensavo fosse un po’ più sul pezzo
Sara Conti e Nicolò Macii, ex fidanzati, si sono incontrati di nuovo sul ghiaccio durante l’ultima gara, un fatto che ha sorpreso molti. La loro decisione di continuare a pattinare insieme ha attirato l’attenzione, anche perché si sono lasciati fuori dalla pista. Durante la competizione, Conti ha commentato con un sorriso:
Si sono lasciati fuori dalla pista. Sul ghiaccio, invece, non si sono mai separati. In uno sport in cui fiducia e sintonia valgono quasi più della tecnica, Sara Conti e Nicolò Macii hanno scelto di restare coppia sul ghiaccio anche dopo il 2023, quando si sono lasciati. Macii si sposa a fine agosto e Sara è tra gli invitati, insieme al pattinatore spagnolo Tim Dieck, suo nuovo fidanzato. Ma sono rimasti insieme a livello professionale per sognare una medaglia ai Giochi olimpici di Milano – Cortina. Una l’hanno già vinta: quella di bronzo nel team event. Stasera, 16 febbraio, sarà il momento del programma libero ma le speranze di podio sono poche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La gara di oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha visto protagonista l’Italia, con le atlete Brignone e Goggia pronte a sfidarsi tra le montagne innevate.
LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: prime coppie sul ghiaccio, attesa per Conti-Macii
Il Pattinaggio artistico alle Olimpiadi ha preso il via con le prime performance in diretta, dopo che le coppie hanno scaldato il ghiaccio con salti e figure.
LA DIRETTA OLIMPICA / Arianna Fontana perde la short track: “L’atleta cinese Gong Li mi ha sportellato”. Restano le gare di Flora Tabanelli nel big air di freestyle e la coppia Conti-Macii nel pattinaggio di figura - facebook.com facebook
CONTI E MACII IN VERSIONE SPAGNOLA La coppia azzurra completa il programma con qualche piccola sbavatura e si piazza a centro classifica dopo il corto. Sara Conti e Niccolò Macii alla fine chiudono ottavi e sono chiamati alla grande rimonta nel corso x.com