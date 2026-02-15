LIVE Pattinaggio artistico Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA | prime coppie sul ghiaccio attesa per Conti-Macii

Il Pattinaggio artistico alle Olimpiadi ha preso il via con le prime performance in diretta, dopo che le coppie hanno scaldato il ghiaccio con salti e figure. La gara si fa più interessante, soprattutto in attesa di vedere la coppia Conti-Macii, che si prepara a scendere in pista tra pochi minuti. Nel frattempo, i giudici stanno valutando attentamente le prime esecuzioni, mentre gli spettatori seguono con trepidazione gli sviluppi. La tensione aumenta, anche per le piccole imprecisioni riscontrate sui salti più complessi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49: Qualche imprecisione sul Triplo Twist, da rivedere ilTriplo Salchow in parallelo, bene il Triplo Lutz lanciato 20.48: Si prosegue con la coppia olandese Daria Danilova Michel Tsiba. Danilova nata a Mosca, 23 anni, Tsiba, di Groningen, 28 anni. Si allenano tra Heerenveen e Sochi sotto la guida di Dmitri Savin, Fedor Klimov, Sophia Evdokimova, Pavel Kitashev, Knut Schubert, sono stati 16mi agli Europei 2020, 21mi agli Europei 2022 di Tallinn e noni al Mondiale 2022, mentre nella rassegna iridata del 2023 hanno chiuso al 13mo posto. Due anni fa sono stati ottavi agli Europei di Kaunas e 14mi ai Mondiali di Montreal, lo scorso anno un passo indietro con il decimo posto agli Europei e il 15mo ai Mondiali di Boston. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Conti e Luca Macii sono scesi in pista per la gara di pattinaggio artistico a Milano Cortina 2026, inizia il loro percorso verso le medaglie olimpiche.

Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno conquistato il titolo mondiale, e la loro presenza a Cortina ha fatto salire la tensione tra le coppie d’artistico in gara alle Olimpiadi.

