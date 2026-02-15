Giochi da Brignone e Goggia alla coppia Conti-Macii | tutti gli azzurri in gara
La gara di oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha visto protagonista l’Italia, con le atlete Brignone e Goggia pronte a sfidarsi tra le montagne innevate. La giornata si preannuncia intensa, con nove medaglie in palio e molti atleti azzurri impegnati su diverse discipline. In campo anche la coppia Conti-Macii, che punta a conquistare un risultato importante per la squadra italiana.
Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con una giornata ricchissima di appuntamenti e ben nove titoli olimpici in palio. Gli occhi sono puntati sugli italiani in gara oggi, tra grandi favorite e giovani promesse, mentre il medagliere aggiornato promette di cambiare volto già dalle prime ore del mattino. Dallo sci alpino al biathlon, passando per curling e snowboard, il programma offre spettacolo senza sosta. L’Italia si gioca carte pesantissime nello sci alpino, con Federica Brignone e Sofia Goggia attese protagoniste nel gigante femminile. Due campionesse che rappresentano le maggiori speranze azzurre per una medaglia in una disciplina storicamente favorevole ai colori italiani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Milano Cortina 2026, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard, dove vedere gli azzurri
La seconda giornata di gare ai Giochi di Milano Cortina 2026 inizia con entusiasmo.
Milano Cortina, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard con Moioli, orari e dove vedere gli azzurri
Oggi, domenica 15 febbraio, a Milano Cortina 2026 si svolge il nono giorno di gare, e il gigante femminile porta sulla neve Sofia Goggia e Federica Brignone, entrambe determinate a conquistare un nuovo podio.
Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Federica Brignone si riprende tutto: fantastico oro Olimpico in super G! · Sci alpino; Milano Cortina 2026: Brignone e Lollobrigida oro, Fontana argento e 13ª medaglia in carriera - Fontana: Brignone mi ha commosso, Lollobrigida mi ha dato la carica; A che ora partono Goggia, Brignone e Vonn? Startlist della Discesa femminile; Federica Brignone vince l'oro nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina, l'impresa dopo l'infortunio: Incredibile.
Milano Cortina, Brignone ci riprova, con Goggia un'altra sfida: è l'ora del GiganteLe due donne d'acciaio alla prova dello Slalom Gigante: Da vivere in serenità. Quei 3' massimo di performance che vale una medaglia azzurra ... rainews.it
Cosa aspettarsi da Federica Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina: l’esserci è già una vittoriaDopo un infortunio devastante, Federica Brignone è tornata alle gare per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. A 35 anni è una delle più vincenti sciatrici italiane, con 3 medaglie olimpiche (1 argento ... fanpage.it
Dagli “stracci che volavano” in pista al bronzo olimpico. La coppia azzurra Conti-Macii trionfa a Milano-Cortina superando la rottura sentimentale. Il racconto: https://fanpa.ge/INp5e facebook
Bronzo per il Pattinaggio di figura a squadre miste. Niccolò Macii, Sara Conti, Charlène Guignard, Marco Fabbri, Lara Naki Gutmann, Matteo Rizzo e Daniel Grassl Nona medaglia per l'Italia #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics #MilanoCortina #MilanoC x.com