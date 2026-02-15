Giochi da Brignone e Goggia alla coppia Conti-Macii | tutti gli azzurri in gara

La gara di oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha visto protagonista l’Italia, con le atlete Brignone e Goggia pronte a sfidarsi tra le montagne innevate. La giornata si preannuncia intensa, con nove medaglie in palio e molti atleti azzurri impegnati su diverse discipline. In campo anche la coppia Conti-Macii, che punta a conquistare un risultato importante per la squadra italiana.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con una giornata ricchissima di appuntamenti e ben nove titoli olimpici in palio. Gli occhi sono puntati sugli italiani in gara oggi, tra grandi favorite e giovani promesse, mentre il medagliere aggiornato promette di cambiare volto già dalle prime ore del mattino. Dallo sci alpino al biathlon, passando per curling e snowboard, il programma offre spettacolo senza sosta. L’Italia si gioca carte pesantissime nello sci alpino, con Federica Brignone e Sofia Goggia attese protagoniste nel gigante femminile. Due campionesse che rappresentano le maggiori speranze azzurre per una medaglia in una disciplina storicamente favorevole ai colori italiani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La seconda giornata di gare ai Giochi di Milano Cortina 2026 inizia con entusiasmo.

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

