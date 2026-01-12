In centinaia Sulle tracce della Caproni con il giovane Amin alla Torre Numai

Sabato scorso, presso la Torre Numai di Forlì, si è svolto il terzo appuntamento del ciclo “Sulle tracce della Caproni”, organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica. Quasi cento persone hanno partecipato all’evento, che ha visto anche la presenza del giovane Amin. L’iniziativa si propone di raccontare la storia e il patrimonio dell’industria aeronautica italiana, promuovendo la conoscenza e la memoria di questa importante realtà.

Quasi cento persone hanno partecipato sabato scorso al terzo appuntamento del ciclo “Sulle tracce della Caproni” tenutosi alla Torre Numai, sede dell’Associazione Arma Aeronautica di Forlì. Condotto da Amin Della Caproni, l'incontro, spiega il giovane appassionato, “ha confermato, ancora una. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

