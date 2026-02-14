Lucio Presta ha deciso di svelare dettagli sconvolgenti sulla sua rottura con Paolo Bonolis, attribuendo a Sonia Bruganelli un ruolo centrale in una serie di tradimenti e strategie televisive. La sua testimonianza, pubblicata nel nuovo libro, include accuse pesanti e ricostruzioni di incontri segreti. Tra le pagine emerge anche come alcune decisioni professionali siano state influenzate da tensioni personali e rivalità nascoste.

Rivelazioni esplosive nel libro di Lucio Presta: accuse, tradimenti e strategie tv dietro la rottura con Paolo Bonolis e il ruolo di Sonia Bruganelli È una scossa che attraversa il mondo dello spettacolo italiano, un racconto che arriva diretto come un pugno allo stomaco. Lucio Presta rompe il silenzio e, nel suo libro, mette nero su bianco una versione dei fatti destinata a far discutere a lungo. Al centro della tempesta c’è la fine del rapporto con Paolo Bonolis, amico di una vita e storico assistito. Un legame che, secondo l’agente, sarebbe stato spezzato da una rivelazione clamorosa attribuita a Sonia Bruganelli. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Lucio Presta Sgancia La Bomba: Rivelazioni Scottanti Su Sonia Bruganelli!

Lucio Presta ha rivelato accuse dure contro Sonia Bruganelli nel suo nuovo libro, “L’uragano”.

Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Lucio Presta Sgancia La Bomba: Rivelazioni Scottanti Su Sonia Bruganelli!

Argomenti discussi: Lucio Presta ha fatto a Bonolis la lista degli amanti di Sonia Bruganelli e lei ha risposto con una rivelazione shock; Lucio Presta contro Sonia Bruganelli | accuse di tradimento e rottura con Paolo Bonolis.

Lucio Presta: Bruganelli disse a Bonolis d’essere stata a letto con me, io gli feci l’elenco dei suoi amantiLucio Presta: Feci a Paolo Bonolis l'elenco degli amanti di Sonia Bruganelli, lei gli disse che aveva era stata a letto con me ... gossipetv.com

Lucio Presta ha fatto a Bonolis la lista degli amanti di Sonia Bruganelli e lei ha risposto con una rivelazione shockLucio Presta nel suo libro parla di tutto ma proprio di tutto e rivela anche qualcosa di molto imbarazzante su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ... ultimenotizieflash.com

#LucioPresta lancia una bomba: "Per allontanare #PaoloBonolis da me #SoniaBruganelli gli disse che aveva fatto se**o con me. Allora io gli feci la lista di tutti gli amanti di sua moglie" È uscito L'Uragano il libro di Lucio Presta e #Dagospia pubblica la parte in facebook

La verità notizia è che persino Lucio Presta chiama LA NOVE il canale che invece si chiama IL NOVE #macosadiav x.com