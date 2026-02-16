Lucio Presta contro Amadeus | La moglie lavora contro di me anche se le ho fatto guadagnare tanto

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Nel libro “L’uragano” il manager racconta la fine del sodalizio con il conduttore e punta il dito contro Giovanna Civitillo. “Mi chiese di non andare all’ultimo Sanremo”. È un racconto senza filtri quello di Lucio Presta nel libro L’uragano, dove ripercorre il rapporto professionale con Amadeus, di cui è stato agente durante gli anni dei Festival di Sanremo di successo. Secondo Lucio Presta, la rottura sarebbe arrivata alla vigilia dell’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus in Rai, prima del suo passaggio a Discovery. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Lucio Presta spiega che la rottura con Amadeus è dovuta ai problemi con la moglie, che si oppone alle sue decisioni nonostante abbia contribuito a far crescere la sua carriera.

Lucio Presta torna a puntare il dito contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo.

