Lucio Presta | La rottura con Amadeus? La moglie lavora contro di me anche se le ho fatto guadagnare tanto

Lucio Presta spiega che la rottura con Amadeus è dovuta ai problemi con la moglie, che si oppone alle sue decisioni nonostante abbia contribuito a far crescere la sua carriera. La lite è scoppiata proprio mentre il conduttore stava preparando le prime edizioni di Sanremo, eventi che hanno visto il suo nome protagonista.

Lucio Presta racconta le ragioni che hanno determinato la fine del sodalizio privato e professionale con Amadeus, tradottosi nelle prime 4 edizioni Sanremo di successo che portano la firma dl conduttore. E addebita parte della responsabilità di tale sparizione a Giovanna Civitillo, moglie del conduttore.🔗 Leggi su Fanpage.it Lucio Presta contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, "pagato prezzo altissimo per stupidità e soldi" Lucio Presta torna a puntare il dito contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: accuse di tradimento e rottura con Paolo Bonolis Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Paolo Bonolis, Lucio Presta svela il reale motivo della rottura di ogni rapporto; Lucio Presta e Paolo Bonolis, la rottura che scuote la tv: nel racconto spunta anche Sonia Bruganelli; Lucio Presta senza freni su Sonia Bruganelli: accuse pesantissime; Paolo Bonolis Lucio Presta svela il reale motivo della rottura di ogni rapporto. Lucio Presta rivela retroscena su Sonia Bruganelli e Paolo BonolisLucio Presta, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: cosa c’è davvero dietro la rotturaNel libro L’uragano, l’agente dei vip Lucio Presta offre una rico ... assodigitale.it presta svela i retroscena della rottura con bonolis e accusa sonia bruganellilucio presta ripercorre la fine del sodalizio con paolo bonolis nel suo libro e attribuisce alla ex di bonolis, sonia bruganelli, un ruolo decisivo nella frattura tra i due ... notizie.it Lucio Presta ha fatto a Bonolis la lista degli amanti di Sonia Bruganelli e lei ha risposto con una rivelazione shock https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/coppie-vip/lucio-presta-ha-fatto-a-bonolis-la-lista-degli-amanti-di-sonia-bruganelli-e-lei-ha-rispo facebook Ho letto il libro di Lucio Presta, L'uragano. Lo consiglio fortemente per capire come funziona il mondo dello spettacolo (e la vita). Mi permetto di segnalare alcuni passaggi interessanti. Uno su Maria De Filippi, uno su Amadeus (il Cesare di cui si parla è Cesar x.com