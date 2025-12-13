Abodi | Eredità Milano Cortina 2026 in infrastrutture e promozione cultura sportiva

L'articolo esplora le aspettative e le prospettive legate ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, con particolare attenzione all'eredità che lasceranno in termini di infrastrutture e promozione della cultura sportiva. Il ministro Abodi sottolinea l'importanza di investimenti duraturi, sia materiali che immateriali, per valorizzare il patrimonio sportivo e infrastrutturale del territorio.

(Adnkronos) – “Quale sarà l’eredità di Milano Cortina? Io parlo sempre di infrastrutture materiali e immateriali. Il lascito, partendo dal territorio, sarà certamente di infrastrutture più efficienti, in alcuni casi rigenerate come la pista di bob, skeleton e slittino di Cortina, che riprenderanno a essere utili per la scuola italiana”. Sono le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine dell’evento di riapertura del ‘Th Borca di Cadore – Park Hotel des Dolomites’. Abodi ha aggiunto che la scuola italiana “si era inaridita”, perché senza un’infrastruttura dedicata è difficile coltivare la vocazione: “Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali e la Federazione Italiana Sport Ghiaccio, questa scuola italiana delle tre discipline partendo dal bob, che qui è nato, riprenderà vigore e promozione e torneremo a essere un centro di eccellenza internazionale. Seriea24.it

