Milano Cortina 2026 Buonfiglio | Federica Brignone sarà in gara Questa è la prima medaglia italiana

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha confermato la presenza di Federica Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, sottolineando che la sua partecipazione rappresenta già una vittoria italiana. Durante una conferenza stampa, Buonfiglio ha espresso tutta la fiducia nella campionessa di sci, pronta a gareggiare con entusiasmo e determinazione.

Roma, 12 dicembre 2025 – Federica Brignone ci sarà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Parola del presidente del Coni Luciano Buonfiglio: “La prima medaglia l’abbiamo già vinta, Federica Brignone stamattina mi ha confermato che dai test fatti sarà in gara con tutto il suo entusiasmo e il suo orgoglio e la sua determinazione” ha detto il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in conferenza stampa in sala Giunta, a Roma. La fuoriclasse azzurra dello sci alpino sarà portabandiera insieme a Mosaner, Fontana e Pellegrino (leggi qui): “Questa prima medaglia è dedicata a tutte le persone che hanno avuto una sconfitta ma che si sono dedicate a riprendersi non solo nello sport ma anche nella vita, Federica è un esempio per tutti”. Cdn.ilfaroonline.it

