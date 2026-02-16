Lucia Ilardo insulti e critiche dopo Temptation Island | Per una settimana sono stata chiusa in casa

Lucia Ilardo ha deciso di restare chiusa in casa per una settimana dopo aver ricevuto insulti e critiche pesanti sui social, scaturiti dalla sua partecipazione a Temptation Island. La donna ha spiegato di essersi sentita sopraffatta dagli attacchi e di aver preferito prendersi del tempo per sé. Nei giorni successivi, molti follower si sono chiesti come affrontasse questa ondata di commenti negativi.

Lucia Ilardo insultata e criticata dopo Temptation Island, a causa dei duri attacchi non usciva di casa. La storia d’amore tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi è giunta al capolinea dopo Temptation Island, il loro rapporto era già in crisi ma a causa la rottura è stato il fatto che lui abbia scoperto che l’ex fidanzata aveva visto di nascosto uno dei tentatori. Ospite nel podcast LoveCast l’ex protagonista di Temptation Island ricordando il difficile periodo che ha dovuto affrontare dopo il reality ha detto: “Commenti negativi ce sono stati tanti perché dopo la puntata, dove appunto avevo commesso quell’errore, mi ero anche presa la responsabilità e ci ho messo la faccia”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Lucia Ilardo, nota per la sua partecipazione a Temptation Island, esprime il desiderio di trovare l’amore a Uomini e Donne.

Lucia Ilardo torna a commentare dopo la partecipazione a Temptation Island, affrontando la vicenda che ha coinvolto anche Rosario Guglielmi e il suo rapporto di coppia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.