Rete fognaria estesa a tutte le frazioni di Caldiero dopo l' intervento di Acque Veronesi

Acque Veronesi ha completato un intervento di estensione della rete fognaria a Caldiero, con 800 metri di nuove condotte a Vago. L’intervento ha permesso di collegare completamente questa frazione alla rete di trattamento delle acque nere, migliorando la gestione delle acque reflue e contribuendo a un servizio più completo e affidabile per l’intero territorio comunale.

Potenziato ed esteso il servizio di fognatura nella frazione di Vago, nel Comune di Caldiero. 800 metri di nuove condotte in una località che prima dell’intervento realizzato da Acque Veronesi era servita solo parzialmente dalla rete per le acque nere. Una buona parte di utenze, infatti, si. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Via Gelmetto a Verona chiusa per due settimane: intervento di Acque Veronesi Leggi anche: Nuove Acque, la frazione di Pocaia a Sansepolcro collegata al depuratore della rete fognaria Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rete fognaria estesa a tutte le frazioni di Caldiero dopo l'intervento di Acque Veronesi - Circa 800 metri di nuove condotte per un importo che si aggira intorno ai 500 mila euro sono state posate nel Comune dell'Est Veronese ... veronasera.it

Conclusi lavori alla rete fognaria: sistema di depurazione più efficiente a Monteforte - Acque Veronesi ha investito 300mila euro per la separazione delle condotte in Via Tintoretto e Via Bogoni a tutela dell’ambiente e dei residenti ... veronasera.it

Completati i lavori di manutenzione ordinaria presso la stazione di pompaggio della rete fognaria in via Pastine in località Acquatino Questo intervento, realizzato da VUS- Valle Umbra Servizi, è il risultato della preziosa collaborazione dei cittadini che seg facebook

I giardini della pioggia realizzati grazie al #PianoUrbanoIntegratoSpugna raccolgono l’acqua piovana per infiltrarla lentamente nel terreno, riducendo il carico sulla rete fognaria e il rischio di allagamenti quando piove. Scopri di più su ow.ly/PGBy50XT x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.