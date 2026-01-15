Rete fognaria estesa a tutte le frazioni di Caldiero dopo l' intervento di Acque Veronesi

Da veronasera.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Acque Veronesi ha completato un intervento di estensione della rete fognaria a Caldiero, con 800 metri di nuove condotte a Vago. L’intervento ha permesso di collegare completamente questa frazione alla rete di trattamento delle acque nere, migliorando la gestione delle acque reflue e contribuendo a un servizio più completo e affidabile per l’intero territorio comunale.

Potenziato ed esteso il servizio di fognatura nella frazione di Vago, nel Comune di Caldiero. 800 metri di nuove condotte in una località che prima dell’intervento realizzato da Acque Veronesi era servita solo parzialmente dalla rete per le acque nere. Una buona parte di utenze, infatti, si. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: Via Gelmetto a Verona chiusa per due settimane: intervento di Acque Veronesi

Leggi anche: Nuove Acque, la frazione di Pocaia a Sansepolcro collegata al depuratore della rete fognaria

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

rete fognaria estesa tutteRete fognaria estesa a tutte le frazioni di Caldiero dopo l'intervento di Acque Veronesi - Circa 800 metri di nuove condotte per un importo che si aggira intorno ai 500 mila euro sono state posate nel Comune dell'Est Veronese ... veronasera.it

rete fognaria estesa tutteConclusi lavori alla rete fognaria: sistema di depurazione più efficiente a Monteforte - Acque Veronesi ha investito 300mila euro per la separazione delle condotte in Via Tintoretto e Via Bogoni a tutela dell’ambiente e dei residenti ... veronasera.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.