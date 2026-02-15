Ha dimenticato Sofia Goggia C’è Posta per te critiche a Luca Argentero

Luca Argentero è finito sotto accusa perché si è dimenticato di Sofia Goggia durante le riprese di una trasmissione televisiva. La battuta sui social ha attirato l’attenzione di molti, che hanno criticato l’attore per aver trascurato la campionessa di sci mentre si svolgevano le gare delle Olimpiadi invernali. Le immagini mostrano Argentero distratto e poco attento, mentre Goggia si impegnava nelle competizioni a Cortina e Milano.

Mentre a Milano e Cortina sono in corso le gare degli atleti azzurri per le Olimpiadi invernali 2026, una polemica mediatica – del tutto televisiva ma diventata rapidamente virale – è esplosa nelle stesse ore sui social e sui siti di spettacolo. Al centro della discussione non c’è una gara né una prestazione sportiva, bensì quanto accaduto nell’ultima puntata di C’è Posta per Te, andata in onda sabato 14 febbraio. La vicenda è emersa a posteriori, quando alcune testate hanno collegato un passaggio del programma a una campionessa olimpica italiana. Un riferimento ritenuto troppo generico, che avrebbe “oscurato” la fonte originale di un discorso sul sacrificio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Luca Argentero ha sorpreso Clara a C’è Posta per Te con un regalo inaspettato.

