Ha dimenticato Sofia Goggia C’è Posta per te critiche a Luca Argentero
Luca Argentero è finito sotto accusa perché si è dimenticato di Sofia Goggia durante le riprese di una trasmissione televisiva. La battuta sui social ha attirato l’attenzione di molti, che hanno criticato l’attore per aver trascurato la campionessa di sci mentre si svolgevano le gare delle Olimpiadi invernali. Le immagini mostrano Argentero distratto e poco attento, mentre Goggia si impegnava nelle competizioni a Cortina e Milano.
Mentre a Milano e Cortina sono in corso le gare degli atleti azzurri per le Olimpiadi invernali 2026, una polemica mediatica – del tutto televisiva ma diventata rapidamente virale – è esplosa nelle stesse ore sui social e sui siti di spettacolo. Al centro della discussione non c’è una gara né una prestazione sportiva, bensì quanto accaduto nell’ultima puntata di C’è Posta per Te, andata in onda sabato 14 febbraio. La vicenda è emersa a posteriori, quando alcune testate hanno collegato un passaggio del programma a una campionessa olimpica italiana. Un riferimento ritenuto troppo generico, che avrebbe “oscurato” la fonte originale di un discorso sul sacrificio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
A C’è Posta per Te, Luca Argentero fa un regalo particolare a Clara: “La produzione non sarà felice”
Luca Argentero ha sorpreso Clara a C’è Posta per Te con un regalo inaspettato.
Goggia: «Ho capito l’anno scorso che pensavo solo alle gare e avevo dimenticato chi fosse Sofia»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Sofia Goggia è bronzo Olimpico in discesa libera! Vince Breezy Johnson, brutta caduta per Lindsey Vonn · Sci alpino; Sofia Goggia: Il bronzo era il metallo che mi mancava: tre Olimpiadi e tre medaglie in discesa; Sofia Goggia bronzo a Cortina in un clima surreale: L'attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato; Sofia Goggia, sorridente col bronzo: rivivi la premiazione e l’abbraccio con Malagò.
Brignone e Goggia, amiche mai Rivalità e rispetto per crescereDa quindici anni Fede e Sofia si sfidano, una rivalità infinita nella quale non è mai mancato il rispetto reciproco ... panorama.it
Sofia Goggia cade nella discesa della combinata: come sta e che distacco avevaSofia Goggia è caduta nel corso della discesa libera della combinata a squadre femminile che ha animato il programma della quarta giornata dello sci ... oasport.it
Tornano in pista Sofia Goggia e Federica Brignone. Speranze nello skeleton facebook
La delusione di #Mattarella, #Brignone (d'oro) incredula: l'uscita choc di #SofiaGoggia scuote #MilanoCortina x.com