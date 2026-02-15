A C'è Posta per Te Luca Argentero fa un regalo particolare a Clara | La produzione non sarà felice
Luca Argentero ha sorpreso Clara a C’è Posta per Te con un regalo inaspettato. La produzione non era convinta che fosse una buona idea, ma lui ha insistito. Clara, che aveva rinunciato alla laurea per aiutare la sorella minore Elisa a studiare, si è commossa davanti alla sorpresa.
La storia di Clara commuove C’è Posta per Te: ha rinunciato alla laurea per far studiare sua sorella minore Elisa e per lei arriva un regalo speciale. Luca Argentero "ruba" un oggetto dal set di Doc per donarglielo: "La produzione si arrabbierà".🔗 Leggi su Fanpage.it
Sara rifiuta la madre a C’è posta per te: “Non accetta che ho sposato l’amico di papà che ha 27 anni più di me”
#C'è-posta-per-te || A C’è posta per te, Liliana è andata a cercare la figlia Sara dopo sette anni di distanza.
Del Piero a C’è Posta per te, Matteo in lacrime: “Avevo 9 anni quando papà morì, l’unica volta allo stadio fu per te”
#Del-Piero-C'è-Posta-per-te || Nella puntata di ieri di C’è Posta per te, Sara ha portato il fratello Matteo a incontrare Alessandro Del Piero.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
ELISA RINGRAZIA CLARA A C’È POSTA PER TE 2026 DOPO MORTE GENITORI: ARRIVA LUCA ARGENTERO/ Regalo specialeElisa ringrazia Clara a C'è posta per te 2026 dopo morte genitori: arriva la sopresa di Luca Argentero, lei: Sei la mia ancora ... ilsussidiario.net
