A C'è Posta per Te Luca Argentero fa un regalo particolare a Clara | La produzione non sarà felice

Luca Argentero ha sorpreso Clara a C’è Posta per Te con un regalo inaspettato. La produzione non era convinta che fosse una buona idea, ma lui ha insistito. Clara, che aveva rinunciato alla laurea per aiutare la sorella minore Elisa a studiare, si è commossa davanti alla sorpresa.