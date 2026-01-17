Melendugno missione Messina | l’ultimo atto della Regular Season vale oro

Melendugno si prepara alla sfida conclusiva della Regular Season contro Messina. Dopo le recenti soddisfazioni in Coppa, la squadra si concentra sull’ultima gara, che rappresenta un momento cruciale per la classifica. È un’occasione importante per consolidare i risultati raggiunti e affrontare con determinazione l’ultimo impegno stagionale, mantenendo alta la concentrazione e l’attenzione sui propri obiettivi.

MELENDUGNO – Non c’è spazio per la nostalgia in casa Narconon Volley Melendugno. Nonostante le recenti ed entusiasmanti emozioni vissute in Coppa, il calendario impone di voltare subito pagina. Il destino delle “guerriere” salentine punta ora dritto verso la Sicilia: domenica 18 gennaio, il PalaRescifina sarà il teatro dell’ultimo, decisivo atto della Regular Season. Alle ore 17, la sfida contro il Gruppo Formula 3 Messina non sarà una semplice partita, ma una vera e propria battaglia di nervi e cuore. In palio ci sono punti pesantissimi che le rossonere vogliono portare in dote nella seconda fase, per presentarsi alla Pool Promozione con il miglior biglietto da visita possibile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

