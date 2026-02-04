Cestistica Benevento terminata la regular season per l’Under 17 femminile e l’Under 15 Gold

Con la fine della regular season, le squadre giovanili della Cestistica Benevento stanno iniziando a tirare le somme. L’Under 17 femminile e l’Under 15 Gold hanno concluso le loro partite e ora si preparano a conoscere i risultati ufficiali della stagione. I primi verdetti sono arrivati, e le giovani atlete si concentrano sui prossimi impegni.

Iniziano ad arrivare i primi verdetti stagionali per le giovanili della Miwa Energia Cestistica Benevento. L'Under 15 Gold, infatti, ha da poco chiuso la stagione regolare al terzo posto, risultato che vale la qualificazione alla fase oro. Terminata anche la prima fase del campionato Under 17 femminile, che le cinghialesse hanno chiuso al quinto posto, qualificandosi alla Coppa Campania. Due traguardi importanti, che certificano il lavoro certosino svolto quotidianamente da staff tecnico e società per la crescita del settore. Nella scorsa settimana, infatti, l'Under 15 Gold ha disputato l'ultima gara della stagione regolare, riportando una sconfitta ininfluente contro una più motivata Scandone Avellino.

