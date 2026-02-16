Lotto festa a Villafranca Tirrena | centrati oltre 31mila euro

Il Lotto ha portato una grande vincita a Villafranca Tirrena, dove un residente ha portato a casa oltre 31mila euro. La somma è stata ottenuta grazie a una giocata fatta proprio in Via Nazionale, che ora anima il paese con una festa improvvisata. La vincita, ottenuta nel fine settimana, ha fatto felice la famiglia che aveva scelto di puntare su un numero fortunato.

Nel comune tirrenico una delle vincite più alte registrate in Sicilia tra il 13 e 14 febbraio. Premi complessivi sull’Isola per quasi 115mila euro La dea bendata sorride al Messinese. Tra le vincite del Lotto registrate in Sicilia nei concorsi di venerdì 13 e sabato 14 febbraio, spicca infatti quella centrata in Via Nazionale a Villafranca Tirrena, dove sono stati vinti 31.550 euro grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro. Un risultato che colloca il centro tirrenico tra le località più fortunate dell’Isola in questo fine settimana di estrazioni, con premi complessivi in Sicilia pari a 114.🔗 Leggi su Messinatoday.it Lotto, nel Lazio vinti oltre 31mila euro: a Latina premio da 12mila euro Arrestato 21enne a Villafranca Tirrena per spaccio: sequestrati oltre 250 grammi di droga Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Roberto Zena - Biologo Nutrizionista | Villafranca Tirrena - facebook.com facebook