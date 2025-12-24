Arrestato 21enne a Villafranca Tirrena per spaccio | sequestrati oltre 250 grammi di droga

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, a Villafranca Tirrena, i carabinieri hanno arrestato un 21enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". L'intervento è scaturito a seguito di una segnalazione da parte di un passante che ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

arrestato 21enne a villafranca tirrena per spaccio sequestrati oltre 250 grammi di droga

© Messinatoday.it - Arrestato 21enne a Villafranca Tirrena per spaccio: sequestrati oltre 250 grammi di droga

Leggi anche: Arrestato giovane a Catania: sequestrati oltre 470 grammi di droga e 10.900 euro in contanti

Leggi anche: Forlì, arrestato 28enne: in casa oltre 200 grammi di droga e 6.800 euro sequestrati dai Carabinieri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Floridia, arrestato 21enne e denunciato il fratello: sequestrate 51 dosi di hashish.

arrestato 21enne villafranca tirrenaDroga nascosta in un cantiere, arrestato 21enne - All'interno di un borsello, trovati 210 grammi di hashish, 20 di crack, 20 di cocaina, un bilancino di precisione, una carta postepay ... grandangoloagrigento.it

arrestato 21enne villafranca tirrenaSpaccio di droga: arrestato 21enne dai carabinieri - I carabinieri di Villafranca Tirrena e di Saponara hanno arrestato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“, un 21enne del luogo, già noto alle Forze dell’ordine. messinaoggi.it

arrestato 21enne villafranca tirrenaCantiere trasformato in un deposito di droga: arrestato 21enne a Villafranca Tirrena - Un’operazione dei carabinieri ha portato all’ arresto di un 21enne del posto , già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.