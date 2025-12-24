Arrestato 21enne a Villafranca Tirrena per spaccio | sequestrati oltre 250 grammi di droga
Nella serata di ieri, a Villafranca Tirrena, i carabinieri hanno arrestato un 21enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". L'intervento è scaturito a seguito di una segnalazione da parte di un passante che ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
