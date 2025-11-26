Lotto nel Lazio vinti oltre 31mila euro | a Latina premio da 12mila euro
Il Lazio esulta ancora con il Lotto. E la fortuna premia anche la provincia di Latina. Come riporta Agipronews, nel concorso di ieri, martedì 25 novembre, è stata realizzata una tripletta da 31.550 euro.Con quattro terni e una quaterna giocati alla tabaccheria di via Duca del Mare, a Latina, è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
