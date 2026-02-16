L’Ostiamare è di un altro livello Quattro sberle alla Recanatese

L’Ostiamare ha dominato la Recanatese con un risultato netto di 4-1, grazie a una prestazione convincente che ha lasciato pochi dubbi sul suo valore. La squadra di casa ha aperto subito le marcature e ha mantenuto il controllo della partita, mettendo in mostra un gioco rapido e preciso. La Recanatese, invece, ha subito due reti nel secondo tempo, complicando il suo tentativo di reagire. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con i tifosi locali che hanno festeggiato ogni gol con entusiasmo.

MARE 4 RECANATESE 1 MARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni (21'st Gueye), Badje (10'st Lazzeri), Greco (25'st Donsah), Spinosa (31'st Ceccarelli), Tesauro, Cardella (36'st Baldassi). All. D'Antoni. RECANATESE: Zagaglia, Giusti, Scorza (14'st Carano), Nanapere, Ciccanti (31'st Morichetta), Ferro (14'st Paoltroni), Fiumanò, Pierfederici, Eleuteri (1'st Chiarella), Cocino, Pesaresi (25'st Di Francesco). All. Pagliari. Arbitro: Vincenzi di Bologna. Reti: 5'pt Spinosa, 45'pt Orfano, 7'st Badje, 37'st Nanapere su rigore, 47'st Baldassi. Note: ammonito Gueye. Pesantissima sconfitta per la Recanatese, che ha ceduto soprattutto sul piano tecnico a una squadra con un tasso superiore.