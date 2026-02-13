A Ostiamare con alcune assenze Recanatese pesa l’assenza di D’Angelo

Ostiamare, con alcune assenze importanti, affronta la Recanatese che, senza il suo capitano Massimo D’Angelo, cerca di arginare lo strapotere degli avversari, reduci di 15 vittorie su 23 partite.

Tra le varie problematiche che la Recanatese si trova ad affrontare, oltre a quella principale rappresentata dallo spessore dell’ Ostiamare che, sinora ha vinto 15 partite su 23, c’è la pesante assenza del capitano Massimo D’Angelo, incappato domenica scorsa nella malaugurata ammonizione che ha fatto scattare la giornata di squalifica. Privarsi di un giocatore che sa coniugare tecnica e fantasia e che, per di più, sta dimostrando un’ottima condizione fisica rappresenta un handicap non indifferente ed al di là delle dichiarazioni di facciata, sostituirlo non sarà semplice. Teniamo conto, anche per quanto dichiarato dal dt Cianni in settimana che difficilmente si avrà a disposizione Capanni considerando che non si vogliono correre rischi inutili e dunque si aspetterà il suo recupero completo per poterlo poi schierare il 22 febbraio contro l’Atletico Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

