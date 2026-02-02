Quattro sberle alla Sammaurese Prima vittoria del 2026 per la Rata

La Maceratese si prende una vittoria netta contro la Sammaurese, battendola 4-0. La squadra di casa non è mai riuscita a trovare il ritmo e ha subito gol fin dai primi minuti. Al 27’ del secondo tempo, Dimitri lascia il campo e viene sostituito da Volonghi, mentre Larhrib entra al 1’ della ripresa al posto di Brigidi. Anche Magnanini e Merlonghi fanno il loro ingresso nel finale, ma ormai la partita si è conclusa da tempo. La Maceratese ottiene la prima vittoria del 2026

INTER SAMMAURESE 0 MACERATESE 4 INTER SAMMAURESE (4-2-3-1): Pollini, Cenci, Dimitri (27' st Volonghi), Federico Valentini, Ramires, Brigidi (1' st Larhrib), Nisi (27' st Magnanini), Carlini (1' st Merlonghi), Filippo Valentini, Bertani, Varriale (30' st Vasconcellos). All: Antonioli. MACERATESE (4-3-3): Gagliardini, Perini, Ciattaglia (24' st Papa), Lucero, Siniega, Ambrogi, Sabattini (8' st Nasic), Ruani (16' st Mastrippolito), Marras (28' st Cirulli) Gagliardi, Osorio (16' st Ciabuschi). All: Possanzini. Arbitro: Piernicola di Milano. Reti: Ruani 11' pt, Osorio 30' pt, Marras 6' st, Ciabuschi 24' st.

