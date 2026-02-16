L' orrore nelle città di chi ruba l' infanzia

Da ilgiornale.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il furto dell'infanzia a Bergamo ha lasciato tutti senza parole. Ieri, nella mia città natale, si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto bambini e ragazzi, sconvolgendo la comunità. La strada di sempre si è trasformata in scena di tensione e paura, mentre i dettagli di quanto accaduto sono ancora sotto gli occhi di tutti.

Sono rimasto colpito, profondamente colpito, da quanto accaduto ieri a Bergamo, la mia città natale. La mia Bergamo, che ho sempre conosciuto come ordinata, composta, civile. Le immagini sono agghiaccianti. Un uomo afferra una bambina di un anno e mezzo. La tira con una violenza brutale, come fosse una bambola, mentre la madre tenta disperatamente di trattenerla. La scena avviene in pieno giorno, all'uscita di un supermercato, davanti a decine di persone. Non in un vicolo buio. Non in un luogo isolato. In pubblico. Alla luce del sole, o almeno di neon di ogni tipo. Quella bambina oggi ha un femore rotto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l orrore nelle citt224 di chi ruba l infanzia
© Ilgiornale.it - L'orrore nelle città di chi "ruba" l'infanzia

Educazione sessuale nelle scuole dell'infanzia del Friuli Venezia Giulia: c'è chi dice sì

Chi spende 100 mila euro e chi 700 mila: quanto costano Natale e Capodanno nelle città della Romagna

Il periodo natalizio nelle città della Romagna si distingue per luminarie spettacolari, eventi e mercatini suggestivi, trasformando il Natale in un'occasione di grande valore economico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’intensità dell’Arte e l’orrore della Storia, l’accademia di Belle Arti di Reggio a Trieste per interrogare la memoria sulle vittime delle Foibe · ilreggino.it; Sarajevo e l’orrore dei cecchini: indagati altri quattro italiani; Il mercato di corpi e la schiavitù femminile che non vogliamo vedere; L'orrore della prima pandemia: in Giordania una fossa comune riscrive la storia della Peste di Giustiniano.

l orrore nelle cittàL'orrore nelle città di chi ruba l'infanziaResta una domanda che non possiamo liquidare con un'alzata di spalle: cosa stiamo vedendo accadere nelle nostre città? ilgiornale.it

Avezzano onora Giovanni Palatucci: il ricordo del Questore che sfidò l’orrore della ShoahAvezzano - Nella giornata di ieri, l’amministrazione comunale di Avezzano ha voluto rendere omaggio alla memoria di Giovanni Palatucci, l’ex Questore reggente di Fiume che sacrificò la propria ... terremarsicane.it