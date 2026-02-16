L' orrore nelle città di chi ruba l' infanzia

Il furto dell'infanzia a Bergamo ha lasciato tutti senza parole. Ieri, nella mia città natale, si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto bambini e ragazzi, sconvolgendo la comunità. La strada di sempre si è trasformata in scena di tensione e paura, mentre i dettagli di quanto accaduto sono ancora sotto gli occhi di tutti.

Sono rimasto colpito, profondamente colpito, da quanto accaduto ieri a Bergamo, la mia città natale. La mia Bergamo, che ho sempre conosciuto come ordinata, composta, civile. Le immagini sono agghiaccianti. Un uomo afferra una bambina di un anno e mezzo. La tira con una violenza brutale, come fosse una bambola, mentre la madre tenta disperatamente di trattenerla. La scena avviene in pieno giorno, all'uscita di un supermercato, davanti a decine di persone. Non in un vicolo buio. Non in un luogo isolato. In pubblico. Alla luce del sole, o almeno di neon di ogni tipo. Quella bambina oggi ha un femore rotto.