Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego ripartiranno da Hong Kong nel 2026 | un torneo con tanti avversari insidiosi

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego torneranno in campo a Hong Kong dal 5 all’11 gennaio 2026, affrontando un torneo ricco di avversari insidiosi. Dopo un periodo di pausa, i due tennisti italiani si preparano a riprendere gli impegni nel circuito internazionale, pronti a mettere in mostra le proprie capacità in una competizione di alto livello.

L’appuntamento è fissato dal 5 all’11 gennaio. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego riprenderanno in questo arco temporale gli impegni nel massimo circuito internazionale del tennis. Per la precisione sarà l’ATP250 di Hong Kong dove rivedremo in azione il toscano e il piemontese, in un’annata nella quale entrambi si aspettano dei riscontri importanti. Sonego cercherà di salire ulteriormente in classifica, dopo aver chiuso il 2025 abbastanza bene per il tennis messo in mostra a livello indoor. Discorso ancor più ambizioso quello di Musetti che, da n.8 del mondo, vorrà continuare la sua scalata al vertice, nella consapevolezza che un rendimento più convincente sul cemento sarà la condizione imprescindibile se si vorrà entrare nella top-5 mondiale. Oasport.it

