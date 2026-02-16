Musetti sta seguendo un intenso programma di riabilitazione a Carrara dopo l'infortunio durante l'Australian Open. La sua priorità è recuperare la forma fisica, mentre si avvicina il suo ritorno nel circuito. Nei prossimi mesi, i tifosi attendono di rivederlo in campo.

L’ultima comunicazione ufficiale di Lorenzo Musetti risale a 15 giorni fa: “Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità è concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo”. L’azzurro si è infortunato il 28 gennaio, durante i quarti degli Australian Open, abbandonando la Rod Laver Arena quando era in vantaggio di due set a zero contro Djokovic e intravedeva la storica semifinale: guaio muscolare all’ileo-psoas della gamba destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come sta Musetti? La riabilitazione nella sua Carrara, il rientro si avvicina

Il tennis maschile si muove sotto gli occhi di tutti.

Lorenzo Musetti, attualmente al quinto posto nel ranking mondiale, ha concluso la finale di Hong Kong con una sconfitta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.