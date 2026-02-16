Come sta Musetti? La riabilitazione nella sua Carrara il rientro si avvicina
Musetti sta seguendo un intenso programma di riabilitazione a Carrara dopo l'infortunio durante l'Australian Open. La sua priorità è recuperare la forma fisica, mentre si avvicina il suo ritorno nel circuito. Nei prossimi mesi, i tifosi attendono di rivederlo in campo.
L’ultima comunicazione ufficiale di Lorenzo Musetti risale a 15 giorni fa: “Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità è concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo”. L’azzurro si è infortunato il 28 gennaio, durante i quarti degli Australian Open, abbandonando la Rod Laver Arena quando era in vantaggio di due set a zero contro Djokovic e intravedeva la storica semifinale: guaio muscolare all’ileo-psoas della gamba destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tennis ATP: Alcaraz sempre leader, Sinner si avvicina. Musetti nella top 5, nuovi talenti italiani in ascesa.
Il tennis maschile si muove sotto gli occhi di tutti.
Lorenzo Musetti, fresco numero cinque al mondo, esce sconfitto dalla finale di Hong Kong. La sua Carrara lo acclama
Lorenzo Musetti, attualmente al quinto posto nel ranking mondiale, ha concluso la finale di Hong Kong con una sconfitta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Come sta Musetti? La riabilitazione nella sua Carrara, il rientro si avvicina; La sorpresa di Lorenzo Musetti all'ospedale di Massa: autografi e selfie con pazienti e sanitari; Come sta Musetti? Le ultime news sulle sue condizioni; Ottimismo sul recupero di Lorenzo Musetti: gli aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurro.
Il campione Lorenzo Musetti in visita a sopresa ai pazienti dell’ospedale di MassaIl tennista, attualmente al numero 5 della classifica mondiale, era accompagnato dal padre e dallo zio cardiologo, che lavora proprio all'ospedale Apuane ... intoscana.it
Musetti sull'infortunio: Costretto a saltare Buenos Aires e Rio de JaneiroLorenzo Musetti ha postato un messaggio sui social per aggiornare sulle condizioni, dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale degli Australian Open contro Djokovic: Salterò ... sport.sky.it
"In questo momento la mia priorità è concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo", ha annunciato Lorenzo Musetti con un post sui suoi canali social facebook
Ottimismo sul recupero di Lorenzo Musetti: gli aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurro - x.com