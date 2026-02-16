Lorena Bianchetti gaffe in diretta a A Sua Immagine | quelle parole che il pubblico nota subito

Lorena Bianchetti ha commesso una gaffe durante la trasmissione “A Sua Immagine” che il pubblico ha notato subito. La conduttrice, nota da oltre trent’anni per il suo ruolo nella televisione religiosa della Rai, ha pronunciato una frase sbagliata mentre parlava di un evento religioso importante. La scena si è svolta in diretta, e gli spettatori hanno immediatamente catturato l’errore.

Da oltre trent'anni il volto di Lorena Bianchetti è associato alla televisione religiosa del servizio pubblico. Dal 1992 a oggi ha guidato numerosi programmi dedicati alla fede e alla spiritualità, da Karol Un Santo Padre a Medjugorje I Messaggi di Maria, passando per Fatima Lourdes e Medjugorje, La Notte dei Miracoli 800 anni del Presepe, Concerto dell'Epifania, Al Centro della Vita Mille Famiglie, una Sola Famiglia – XXV Congresso Eucaristico Nazionale, Giornata mondiale della gioventù e Jubilmusic International Festival of Christian Music. Un percorso lungo e coerente, che l'ha resa uno dei punti di riferimento del racconto religioso in tv. Durante la puntata di 'A Sua Immagine', dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, la conduttrice Lorena Bianchetti ha confuso l'ostensione delle spoglie del Santo con "l'ostensione del corpo di Gesù"