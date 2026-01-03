Lorena Bianchetti si confessa | Rifiutai 400mila euro per timidezza L’abbraccio con Ruini? Che imbarazzo

Il suo nome è indissolubilmente legato alla trasmissione religiosa A Sua immagine, ma nel passato di Lorena Bianchetti c’è tantissima tv, anche accanto a mostri sacri come Corrado e Pippo Baudo. Proprio del suo percorso professionale, la popolare conduttrice ha parlato in una recente intervista, svelando anche di aver detto “no” a un calendario sexy. Lorena Bianchetti e i 400mila euro rifiutati per timidezza. Lorena Bianchetti conduce con successo da anni la trasmissione A Sua immagine, in cui tratta temi di approfondimento religioso. Perfettamente a suo agio sul piccolo schermo, la conduttrice non nasconde una certa timidezza lontano dalle scene: in un’intervista al Corriere, infatti, ha rivelato di aver ricevuto diversi anni fa una proposta per realizzare un calendario sexy. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lorena Bianchetti si confessa: “Rifiutai 400mila euro per timidezza. L’abbraccio con Ruini? Che imbarazzo” Leggi anche: Lorena Bianchetti: “Condurre un programma religioso non significa che debba mettermi il saio” Leggi anche: Il papà con 7 euro sul conto e l’abbraccio con il suo salvatore: il Natale che cambia una vita Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lorena Bianchetti si confessa: “Rifiutai 400mila euro per timidezza. L’abbraccio con Ruini? Che imbarazzo” - In una lunga intervista, Lorena Bianchetti ha parlato di Papa Francesco, dei suoi genitori, e del “no” a un calendario sexy ... dilei.it

Lorena Bianchetti: «Rifiutai 400 mila euro per un calendario sexy. Una volta Bergoglio mi chiamò per scusarsi. Mi ritrovai abbracciata a Ruini» - Intervista alla conduttrice tv: «A 7 anni feci lo sciopero della fame per andare a danza. msn.com

Lorena Bianchetti: "Senso di vuoto e soffocamento, non ne parlo con nessuno. I 400mila euro? Ero timida e rifiutai" - Bianchetti parla di quando, diversi anni fa, ricevette una proposta per realizzare un calendario sexy. today.it

Lorena Bianchetti: "Ho rifiutato 400 mila euro per un calendario sexy. L'imbarazzo per l'abbraccio involontario con Ruini" x.com

Condividiamo con tutti voi il link della puntata di oggi di “A Sua Immagine”, programma di Rai 1 condotto da Lorena Bianchetti, in cui é stata raccontata l’origine de L’abbraccio dei prematuri direttamente dalla nostra presidente Luisa Di Nicola. È stata un’intervi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.