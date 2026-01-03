Lorena Bianchetti | Condurre un programma religioso non significa che debba mettermi il saio

Lorena Bianchetti, nota conduttrice di programmi religiosi, sottolinea che il suo ruolo non implica un'imposizione di stile o credenze. In un'intervista, ha affermato di essere aperta a nuove opportunità televisive, come Sanremo o Ballando con le stelle, dimostrando una versatilità che va oltre il suo percorso nel settore religioso. La sua posizione evidenzia l'importanza di una comunicazione rispettosa, capace di adattarsi a diverse tematiche e audience.

Il nome di Lorena Bianchetti è legato a programmi di religione, ma non nega che se la Rai le chiedesse di fare altro non rifiuterebbe, aprendo le porte a Sanremo e Ballando con le stelle.

Lorena Bianchetti: «Rifiutai 400 mila euro per un calendario sexy. Una volta Bergoglio mi chiamò per scusarsi. Mi ritrovai abbracciata a Ruini».

