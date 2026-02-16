Lorena Bianchetti fa una gaffe su Gesù in diretta | cala il gelo

Lorena Bianchetti ha commesso una gaffe su Gesù durante una diretta televisiva, causando imbarazzo in studio. La conduttrice, nota per il suo ruolo domenicale su Rai Uno, ha fatto un’affermazione sbagliata riguardo alla figura religiosa, attirando l’attenzione dei telespettatori. La scena si è fatta subito tesa, con alcuni presenti che si sono scambiati sguardi sorpresi.

C’è chi la conosce come il volto rassicurante della domenica mattina di Rai Uno, chi come la professionista che da oltre vent’anni racconta fede, spiritualità e grandi eventi ecclesiali al grande pubblico. Eppure, anche nei territori più familiari, può accadere l’imprevisto. Una parola di troppo, un automatismo lessicale, un’associazione mentale che scivola fuori controllo. È bastato un lapsus in diretta per accendere il dibattito e trasformare una puntata di A Sua Immagine in un piccolo caso mediatico. Lorena Bianchetti e la gaffe ad A Sua Immagine. Dal 1992 a oggi Lorena Bianchetti è una delle figure più riconoscibili della televisione religiosa italiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lorena Bianchetti fa una gaffe su Gesù in diretta: cala il gelo Lorena Bianchetti, gaffe in diretta a A Sua Immagine: quelle parole che il pubblico nota subito Lorena Bianchetti ha commesso una gaffe durante la trasmissione “A Sua Immagine” che il pubblico ha notato subito. Lorena Bianchetti: «Ho rifiutato 400mila euro per un calendario sexy, poi sono finita su un sito a luci rosse senza consenso: mio marito rideva» Lorena Bianchetti, nota per la sua lunga collaborazione con Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bianchetti, lapsus in diretta Rai: confonde l’ostensione di San Francesco con il corpo di Gesù; Nella puntata di A Sua Immagine Lorena Bianchetti incontra don Dante Carraro, direttore del CUAMM; Lorena Bianchetti fa una gaffe su Gesù in diretta: cala il gelo; Lorena Bianchetti fa una gaffe su Gesù in diretta ad A Sua Immagine. Buon compleanno Lorena Bianchetti, con quali vip festeggia la conduttrice il 9 FebbraioScopri chi spegne le candeline oggi, 9 febbraio, insieme a Lorena Bianchetti. Sono tanti i compleanni vip da celebrare in questa giornata magica. supereva.it Lorena Bianchetti: Mi offrirono 400mila euro per un calendario sexy. Criticata dalle bigotte per il mio look in TVLorena Bianchetti sul calendario sexy che rifiutò: 400mila euro mi avrebbero fatto comodo, ma sono timida. Le critiche ricevute da chi disapprovava il suo abbigliamento nel programma A sua immagine. fanpage.it Durante la puntata di 'A Sua Immagine', dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, la conduttrice Lorena Bianchetti ha confuso l’ostensione delle spoglie del Santo con “l’ostensione del corpo di Gesù” - facebook.com facebook