Lorena Bianchetti | Ho rifiutato 400mila euro per un calendario sexy poi sono finita su un sito a luci rosse senza consenso | mio marito rideva

Lorena Bianchetti, nota per la sua lunga collaborazione con

Lorena Bianchetti: "Ho rifiutato 400 mila euro per un calendario sexy. L'imbarazzo per l'abbraccio involontario con Ruini" - Volto storico di A sua immagine, Lorena Bianchetti racconta, in un'intervista a Corriere, 35 anni di Rai, scelte controcorrente e una fede vissuta "con libertà di pensiero". msn.com

Lorena Bianchetti senza filtri: "Il dolore per mio padre e l’amore per mio marito. La Rai? Mi sono fatta il maz*o” - La conduttrice di A sua immagine si racconta al Corriere: "Ho detto no a 400mila euro per un calendario sexy". libero.it

Lorena Bianchetti: "Ho rifiutato 400 mila euro per un calendario sexy. L'imbarazzo per l'abbraccio involontario con Ruini" x.com

Condividiamo con tutti voi il link della puntata di oggi di “A Sua Immagine”, programma di Rai 1 condotto da Lorena Bianchetti, in cui é stata raccontata l’origine de L’abbraccio dei prematuri direttamente dalla nostra presidente Luisa Di Nicola. È stata un’intervi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.