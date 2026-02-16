Chiamata al 112 durante l’aggressione operatore salva una donna fingendosi corriere al telefono | arrestato 50enne
Un uomo di 50 anni della provincia di Foggia è stato arrestato dopo aver aggredito una donna in casa. La chiamata al 112 durante l’episodio ha permesso all’operatore di salvare la vittima, fingendosi un corriere al telefono mentre il maltrattatore era ancora presente. I carabinieri di Ariano Irpino sono intervenuti subito e hanno portato l’uomo in manette. Ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.
L’uomo avrebbe minacciato e picchiato la donna in casa dopo essersi introdotto in casa rompendo una finestra. Decisivo l’intervento del 112 e dei carabinieri. Disposti i domiciliari con braccialetto elettronico Dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi il 50enne originario della provincia di Foggia, arrestato dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Ariano Irpino. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe recato presso l'abitazione della ex moglie e, dopo aver infranto una finestra ed essersi introdotto nell'appartamento, avrebbe prima minacciato e poi picchiato la donna.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Ariano Irpino (AV) – L’intuizione dell’operatore del “112” mette in salvo una donna vittima di violenza: 50enne arrestato dai Carabinieri
Ariano Irpino, 50enne arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato e picchiato l’ex moglie – questa mattina, un operatore del 112 ha intuito la gravità della situazione e ha chiamato subito le forze dell’ordine.
