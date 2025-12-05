La verità della Cassazione | la giustizia non può essere un bavaglio permanente
Nel 2013 Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, ha promosso un’azione per diffamazione legata al libro Io so, edito da Chiarelettere, citando in giudizio gli autori Sandra Rizza e Giuseppe Lo Bianco e l’intervistato Antonio Ingroia. Dodici anni dopo, il 3 dicembre 2025, un’ordinanza della Cassazione chiude la vicenda: nessuna diffamazione. Per cogliere il significato di questa decisione bisogna tornare al nodo che rese Io so un caso nazionale: l’origine dei primi capitali Fininvest e il loro intreccio con la storia giudiziaria italiana. Secondo Fininvest, scrive la Suprema Corte nel provvedimento, il libro instillava nel lettore “il sospetto che la fortuna economica di Berlusconi derivasse dal riciclaggio di capitali mafiosi del narcotraffico e detto sospetto era supportato facendo riferimento alle indagini parziali e mai concluse affidate al C. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
