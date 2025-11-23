Livorno piange Loris Rispoli una vita dedicata a cercare verità per le vittime del Moby Prince | Continueremo la lotta per avere giustizia

Quella maledetta notte del 10 aprile 1991, quando al largo del porto di Livorno si consumò la più grande tragedia del dopoguerra della marineria italiana, perse la sorella Liana, morta nell'inferno del Moby Prince dopo la collisione con la petroliera Agip Abruzzo. Da allora, per trent'anni e fino. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno piange Loris Rispoli, una vita dedicata a cercare verità per le vittime del Moby Prince: "Continueremo la lotta per avere giustizia"

