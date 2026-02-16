Lombardia più sicura | 500mila euro per barriere sulla Provinciale Bergamo-Nembro lavori previsti nel 2027

La Regione Lombardia ha deciso di investire 500 mila euro per mettere in sicurezza la Provinciale Bergamo-Nembro, dopo che diverse segnalazioni di incidenti hanno evidenziato la necessità di interventi. I lavori, previsti nel 2027, mirano a installare barriere di protezione lungo la strada, che spesso presenta tratti pericolosi a causa di curve strette e scarsa visibilità. La decisione arriva in risposta alle richieste dei residenti e alle analisi sui rischi della tratta.

Regione Lombardia investe 500mila euro per la sicurezza della Provinciale Bergamo-Nembro. La Regione Lombardia ha stanziato mezzo milione di euro per interventi di messa in sicurezza sulla Provinciale 35, che collega Bergamo a Nembro. Il finanziamento, approvato dalla Giunta regionale, è destinato all'installazione di barriere protettive su un tratto considerato critico, tra i chilometri 3+900 e 4+250 nel Comune di Torre Boldone, e i lavori sono previsti per il 2027. L'iniziativa rientra in un piano più ampio che prevede un investimento complessivo di 6 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di 12 strade provinciali in tutta la Lombardia.