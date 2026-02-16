Lombardia allerta | evasa Alba Zambrano killer condannata per l’omicidio Montini nel 2011 Critiche sui permessi premio

Alba Zambrano, condannata per l’omicidio di Franca Montini nel 2011, si è allontanata dal carcere di Bollate domenica 16 febbraio 2026, causando un allarme tra le autorità lombarde. La fuga della donna, nota come la killer del foulard, ha suscitato molte critiche riguardo ai permessi premio concessi a detenuti condannati per reati così gravi. La sua evasione ha attirato l’attenzione di tutti e ha portato a un rapido avvio delle ricerche sul territorio.

Fuga di Alba Zambrano: la killer del foulard evasa da Bollate, allerta massima in Lombardia. Alba Zambrano, 42 anni, condannata per l'omicidio nel 2011 di Franca Montini a Milano, è evasa dal carcere di Bollate domenica 16 febbraio 2026. La donna, che aveva ottenuto un permesso premio, non è rientrata in cella, scatenando un'immediata caccia al ricercata da parte delle forze dell'ordine in tutta la Lombardia. L'episodio ha sollevato forti preoccupazioni sulla sicurezza penitenziaria e riaperto il dibattito sull'efficacia dei permessi premio per i detenuti autori di reati gravi. Nell'ottobre 2011 Sevillano uccise l'81enne Franca Monfrini all'interno del suo appartamento di via Borsa, in zona Bonola, a Milano. All'epoca dei fatti aveva 27 anni, era incinta ed era fidanzata. La 42enne ecuadoriana Alba Leonor Sevillano Zambrano non è rientrata nel carcere di Bollate (Milano) dopo aver fruito di un permesso. La donna era reclusa per l'omicidio di una donna di 81 anni avvenuto a Milano.