Alba Zambrano chi è la detenuta evasa da Bollate | ha ucciso una donna con un foulard

L'omicidio nel 2011 a Milano: all'epoca la donna - ora ricercata - era incinta. Non è rientrata in carcere dopo un permesso premio Alba Zambrano, 42enne ecuadoriana detenuta nel carcere di Bollate (Milano) e condannata per omicidio, è evasa e al momento è ricercata. La donna non è rientrata in carcere dopo un permesso premio. L'allarme è scattato nella giornata di domenica quando di lei si è persa ogni traccia. A darne notizia è stato Matteo Savino, vicesegretario regionale per la Lombardia del Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria che ha definito l'episodio "un evento irresponsabile e gravissimo".🔗 Leggi su Milanotoday.it

