Alba Zambrano chi è la detenuta evasa da Bollate | ha ucciso una donna con un foulard

Alba Zambrano, 42 anni, ha lasciato il carcere di Bollate dopo aver ucciso una donna con un foulard. La donna, di nazionalità ecuadoriana, era stata condannata per omicidio e si trovava nel penitenziario milanese. La sua fuga ha allarmato le forze dell’ordine, che stanno cercando di rintracciarla. Un testimone ha riferito di averla vista uscire dal carcere nel pomeriggio di ieri, senza essere fermata.
L'omicidio nel 2011 a Milano: all'epoca la donna - ora ricercata - era incinta. Non è rientrata in carcere dopo un permesso premio Alba Zambrano, 42enne ecuadoriana detenuta nel carcere di Bollate (Milano) e condannata per omicidio, è evasa e al momento è ricercata. La donna non è rientrata in carcere dopo un permesso premio. L'allarme è scattato nella giornata di domenica quando di lei si è persa ogni traccia. A darne notizia è stato Matteo Savino, vicesegretario regionale per la Lombardia del Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria che ha definito l'episodio "un evento irresponsabile e gravissimo".🔗 Leggi su Milanotoday.it
Una donna ecuadoriana di 42 anni, condannata per aver ucciso un’anziana a Milano nel 2011, è fuggita dal carcere di Bollate dopo aver usufruito di un permesso premio.
Una donna di 42 anni, condannata per aver ucciso un'anziana di 81 anni a Milano nel 2011, è sfuggita alla cattura dopo aver lasciato il carcere di Bollate con un permesso premio.
Non rientra in carcere dopo il permesso, è caccia ad Alba Zambrano: Ha strangolato un'anziana per rubarle il bancomat
Doveva rientrare al carcere di Bollate (Milano) dopo aver goduto di un permesso, ma di lei si è persa ogni traccia. Alba Leonor Sevillano Zambrano, ecuadoriana di 42 anni, è stata condannata per
La 42enne ecuadoriana Alba Leonor Sevillano Zambrano non è rientrata nel carcere di Bollate (Milano) dopo aver fruito di un permesso. La donna era reclusa per l'omicidio di una donna di 81 anni avvenuto a Milano. A darne notizia Matteo Savino, vicesegret