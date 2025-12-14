Loic Meillard comanda lo slalom di Val d’Isere Rinasce Tommaso Sala Vinatzer deve rimontare
Loic Meillard guida la classifica dopo la prima manche dello slalom di Val d’Isere, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Mentre il pubblico attende la seconda run, i protagonisti si preparano a sfidarsi per la vittoria, con Tommaso Sala in risalita e Vinatzer pronto a rimontare.
Un impeccabile Loic Meillard ha chiuso al comando la prima manche dello slalom della Val d’Isere (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026, ma nella seconda manche (il via alle ore 13.00) ci attende una grande battaglia visti i distacchi ridottissimi. Sulla pista denominata “La Face de Bellevarde” abbiamo assistito ad una tracciatura filante che, però, regalava diverse insidie su una pista non impossibile a livello di pendenze che, ad ogni modo, presentava neve compatta viste le basse temperature (-4°), dando modo ai protagonisti dei rapid gates di spingere al massimo senza il minimo problema. Oasport.it
