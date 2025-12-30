Pokémon la carta più costosa di sempre verrà venduta da Logan Paul ed il prezzo sarà stellare

Logan Paul ha annunciato l’asta della sua celebre carta Pokémon Pikachu Illustrator, riconosciuta dal Guinness World Records come la più costosa mai venduta. Questa operazione rappresenta un momento importante nel mercato dei collezionisti, suscitando grande interesse tra appassionati e investitori. La vendita di questa carta, simbolo di rarità e valore, potrebbe stabilire nuovi record nel settore del collezionismo Pokémon.

Il mondo del collezionismo Pokémon è pronto ad assistere a un evento storico, visto che Logan Paul ha annunciato l’intenzione di mettere all’asta la sua celebre Pikachu Illustrator, riconosciuta ufficialmente dal Guinness World Records come la carta Pokémon più costosa mai venduta. Una notizia che ha immediatamente attirato l’attenzione di collezionisti, investitori e appassionati, perché il prezzo finale potrebbe superare ogni precedente record. La carta in questione è una Pikachu Illustrator giapponese, già rarissima di per sé: nel mondo esistono poco meno di 40–41 esemplari noti. Ciò che rende quella di Logan Paul unica è però la certificazione PSA 10, il massimo grado possibile, che indica uno stato di conservazione perfetto, privo di difetti o segni di usura. 🔗 Leggi su Game-experience.it

