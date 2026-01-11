WWE | La carta Pokémon da 5,3 milioni di Logan Paul cerca un nuovo proprietario

Una delle carte Pokémon più rare al mondo, appartenuta a Logan Paul, è in cerca di un nuovo proprietario. Valutata 5,3 milioni di dollari, questa carta è stata indossata da Paul durante il suo debutto in WWE a WrestleMania 2022. Un’occasione unica per collezionisti e appassionati di memorabilia, questa vendita rappresenta un evento significativo nel mercato delle carte da collezione e dello sport entertainment.

Logan Paul sta per separarsi dal flex più raro nella storia dei Pokémon ed è proprio la stessa carta che indossava al collo durante il suo debutto in WWE a WrestleMania nel 2022. Lo YouTuber diventato superstar della WWE ha annunciato di aver messo all’asta la sua Pikachu Illustrator PSA 10, una carta assolutamente unica nel suo genere: è infatti l’unica al mondo con valutazione perfetta. Le offerte stanno già salendo rapidamente. Logan Paul vende il suo pezzo di storia. L’asta è stata lanciata in occasione del 30° anniversario dei Pokémon e si concluderà il 15 febbraio. Al momento si contano già 27 offerte, con la cifra attuale che ha raggiunto i 2,3 milioni di dollari, ma è quasi certo che il prezzo salirà ancora prima della chiusura, vista la rarità e la storia incredibile della carta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

