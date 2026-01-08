I dati Istat evidenziano un miglioramento nel mercato del lavoro, con una diminuzione della disoccupazione ai livelli più bassi da inizio rilevazioni e un incremento dell’occupazione su base annua. Questo andamento rappresenta un segnale positivo per l’economia italiana, riflettendo una tendenza di stabilizzazione e crescita nel settore occupazionale.

ROMA – “Gli ultimi dati Istat confermano un segnale importante: la disoccupazione scende ai livelli più bassi mai registrati dall’inizio delle rilevazioni e, su base annua, l’occupazione continua a crescere. Sono risultati che parlano del lavoro quotidiano di imprese, lavoratori e professionisti, e dello sforzo comune per rendere il sistema produttivo italiano più solido e competitivo, anche in un contesto complesso”. Così sui suoi canali social la presidente del consiglio Giorgia Meloni. “Il Governo – aggiunge – continuerà a fare la propria parte per sostenere chi crea lavoro, investe e produce valore, rafforzando le politiche per l’occupazione e guardando con determinazione al futuro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Scende la disoccupazione, cresce l’occupazione. Meloni: “Segnale importante”

Ad aprile scende il tasso disoccupazione al 5,9%: tra i giovani ci sono meno disoccupati - Lo comunica l'Istat, aggiungendo che, confrontando il trimestre ... rainews.it

A novembre 2025, il tasso di disoccupazione scende al 5,7% (-0,1 punti), il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Quello giovanile cala al 18,8% (-0,8 punti). Lo comunica l'Istat, aggiungendo che invece il tasso di inattività sale al 33,5%. - facebook.com facebook

Secondo l’ultimo report @istat_it, a novembre 2025 il tasso di occupazione è pari al 62,6%; scende ancora il tasso di disoccupazione. Crescono i contratti stabili e il lavoro autonomo, in calo quelli a termine rispetto al 2024. x.com