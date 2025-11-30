Alimenti senza tracciabilità in un locale di via Atenea | scattano chiusura e multa

Durante un controllo congiunto della polizia locale e dei carabinieri, in un’attività commerciale di via Atenea, sono stati trovati 15 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità e conservati in modo non corretto. L’ispezione ha portato al sequestro del cibo ritenuto non idoneo alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondisci con queste news

Alimenti senza tracciabilità, scatta il sequestro | Cronaca PISA - facebook.com Vai su Facebook

Alimenti mal conservati e senza tracciabilità: chiuso un locale - L’operazione è stata condotta dal personale della Polizia locale e dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento ... Da lasicilia.it

Alimenti senza tracciabilità, nei guai ristorante a Pisa - I carabinieri hanno ispezionato un locale in centro a Pisa e hanno rilevato irregolarità. Scrive gonews.it

Polizia locale sequestra alimenti e li dona alla Caritas - Alimenti sequestrati e donati alla Caritas per sostenere le persone bisognose: è quanto hanno fatto i vigili urbani di Pomigliano d'Arco (Napoli), a seguito dei controlli nei mercati rionali, che ... Si legge su ansa.it