Comune di Bergamo martedì chiusura al pubblico degli sportelli | servizi online attivi

Il Comune di Bergamo informa che, a causa di un intervento tecnico sui sistemi informatici, gli sportelli di piazza Matteotti 3 resteranno chiusi al pubblico martedì 27 gennaio dalle 12.30 e per tutta la giornata di mercoledì 28 gennaio. I servizi online continueranno a essere disponibili durante questo periodo. Si invita la cittadinanza a pianificare di conseguenza le proprie pratiche e a consultare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale.

Bergamo. Martedì 27 gennaio dalle 12.30 e per tutta la giornata di mercoledì 28 gennaio gli sportelli polifunzionali di palazzo uffici, piazza Matteotti 3, saranno chiusi al pubblico per un intervento tecnico straordinario sui programmi informatici del comune. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali quali la registrazione di nascite e decessi. Nonostante la chiusura degli sportelli, i servizi online resteranno comunque attivi in queste giornate di manutenzione, per la presentazione di istanze telematiche. Le domande effettuate verranno però registrate ufficialmente dal sistema del protocollo solo al termine degli interventi tecnici.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Argomenti discussi: Progetti per le scuole promossi dal Comune di Bergamo per l’a.s. 2025-2026; Chiusura sportelli polifunzionali di Palazzo Uffici e garantiti i servizi essenziali; THRIVE a Bergamo: bilancio di metà progetto; Concorso Provincia di Bergamo Istruttori Amministrativi: Ecco la graduatoria finale.

Bergamo, al via demolizioni e bonifica all’ex ReggianiI LAVORI. La prima «pinzata» per la messa in sicurezza nell’area a nord di proprietà della Crs: «Edifici pericolosi». Sui 50mila mq sorgerà la nuova sede del gruppo firmata da Tadao Ando. Vanno avanti ... ecodibergamo.it

Per l’a.s. 2025/2026 il Comune di Bergamo promuove progetti dedicati alle scuole, con proposte educative su cittadinanza, inclusione, benessere e ambiente. Tutti i progetti e i dettagli nella news comune.bergamo.it/notizie/proget… #ComuneDiBergamo #S x.com

Per l'a.s. 2025/2026 il Comune di Bergamo promuove una serie di progetti dedicati alle scuole, con proposte educative su cittadinanza, inclusione, benessere, ambiente e servizi culturali.