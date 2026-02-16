Lo strappo sulla tratta D breve Cal | Nessuna iniziativa segreta

Il ministro Caletti ha chiarito che non ci sono accordi nascosti dietro la scelta di modificare la tratta D breve. La decisione di approvare la variante è stata presa dal Cipess, che ha seguito le linee guida stabilite durante l’ultima riunione del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nei giorni scorsi, alcuni cittadini avevano espresso preoccupazioni riguardo a possibili manovre segrete dietro questa modifica.

"La variante della tratta D è stata approvata su indicazione del Cipess ", sotto l'ombrello delle norme "varate dallo stesso Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile". Replica a distanza di Cal ai sindaci del Vimercatese, che accusano la società di avere dato il via libera alla 'D breve', tratto finale del percorso di Pedemontana "con un impatto devastante sul territorio in gran segreto per evitare che potessimo impugnare il tragitto". Così nei giorni scorsi i dieci sindaci che hanno chiesto al Tar di mettere sotto la lente la delibera pubblicata l'11 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale.