La truppa di Vannacci rivendica lo strappo col governo Meloni Ma sulla fiducia per l’Ucraina potrebbe assentarsi

La truppa di Roberto Vannacci si prepara a non sostenere la fiducia al governo Meloni sull’Ucraina. Dopo il discorso di Guido Corsetto, che ha aperto la questione di fiducia, alcuni parlamentari del suo gruppo si sono radunati davanti a Montecitorio. La loro posizione è chiara: vogliono rivendicare lo strappo con l’esecutivo e non nascondono le loro intenzioni di astenersi o votare contro. La tensione si fa sentire, e ora si attende solo di capire come si muoveranno in aula.

Il gruppetto parlamentare di Roberto Vannacci si dà appuntamento davanti a Montecitorio subito dopo il discorso dell’ex alleato – ma mai amato dal generale – Guido Corsetto che pone la questione di fiducia. Sorridenti tutti e tre, Edoardo Ziello, Rossano Sasso ed Emanuele Pozzolo, anche perché il blitz sul decreto Ucraina ha portato ad un primo risultato politico: davanti all’ipotesi che fosse messo in votazione e raccogliesse più di tre voti o assenze strategiche, il governo guidato da Giorgia Meloni ha preferito non rischiare e far decadere tutti gli emendamenti. La proposta «di pace». «L’emendamento è un testo di Futuro Nazionale che mette al centro la pace.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Vannacci Governo

Il generale Vannacci ha espresso una posizione critica sulla politica italiana riguardo all’Ucraina, distinguendosi dalla maggioranza del suo partito.

Questa mattina, in Parlamento, Vannacci ha rivolto la sua prima critica alla maggioranza di Meloni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vannacci Governo

Argomenti discussi: La truppa di Vannacci in Parlamento: i leghisti Ziello e Sasso aderiscono a Futuro nazionale; Facciamo l’Italia Grande Ancora. Lo slogan rimbalza tra i supporter di Vannacci; Vannacci abbandona la Lega, Salvini: ''Deluso. L'ho votato e fatto votare. Ma forza e destino di una comunità dipendono dal popolo e dalla truppa, non da re o generali''; I complimenti di Cicalone a Vannacci: Disponibile a collaborare. Candidarmi? Mi servono garanzie.

La truppa di Vannacci rivendica lo strappo col governo Meloni. Ma sulla fiducia per l’Ucraina potrebbe assentarsiI tre parlamentari non si sbilanciano sul voto di sostegno al governo, distinto da quello sul provvedimento: «Siamo alternativi alla sinistra, ma deciderà il generale» ... open.online

Inizia la marcia delle truppe pro-Vannacci, alla Camera l’odg: Stop armi in Ucraina, soldi alla PoliziaA presentarlo i leghisti Sasso e Ziello, più l'ex Fdi Emanuele Pozzolo. Tra le richieste anche la desecretazione sul materiale militare già inviato ... dire.it

Salvini dopo l’addio di Vannacci: “Deluso e amareggiato. Onore, disciplina e lealtà hanno un significato preciso, specie per chi ha indossato una divisa. La forza e il destino di una comunità dipendono dal popolo e dalla truppa, non da re o generali” x.com

Salvini: “La Lega è più truppa che generali, chi esce finisce nel nulla. Vedrò Vannacci” https://www.blitzquotidiano.it/politica/salvini-la-lega-e-piu-truppa-che-generali-chi-esce-finisce-nel-nulla-vedro-vannacci-3766732/ - facebook.com facebook